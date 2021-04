TAR ha respinto il ricorso di Tper contro l’esclusione dalla gara per la gestione della sosta

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – Tper prende atto del pronunciamento del TAR dell’Emilia Romagna, che respinge il ricorso ampio e articolato dell’azienda contro l’esclusione dalla gara per la gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità nella città di Bologna, omettendo di pronunciare nel merito degli importanti motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione disposta a favore del RTI aggiudicatario.

