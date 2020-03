Talgo: nel 2019 utile netto pari a 40 mln in crescita del 52,8% rispetto al 2018

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Talgo SA, società specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione di treni tecnologicamente differenziati, veloci e leggeri, ha registrato un fatturato netto di 401,7 milioni di € nel 2019, con un aumento del 23,8% rispetto ai 324,4 milioni di € del precedente anno.

