Talgo inizia i test ferroviari per il suo treno ad altissima velocità Talgo Avril

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – La prima unità del treno ad altissima velocità Talgo Avril ha iniziato questa settimana i primi test ferroviari, un passo decisivo nell’omologazione tecnica, prima della sua circolazione commerciale da parte dell’operatore spagnolo Renfe. Questa è la fase finale del processo di produzione di 30 unità del Talgo Avril, che ha una capacità di passeggeri fino a 581 posti.

Le prove ferroviarie sono finalizzate alla verifica del comportamento dinamico di tutti gli elementi del treno, ed in particolare dei sistemi di rotolamento, in condizioni operative progressivamente più complesse e fino alla velocità richiesta per l’omologazione tecnica di oltre 360 ​​km / h. La sua velocità commerciale massima sarà di 330 km / h.

I test di omologazione dovrebbero essere effettuati per diverse settimane sulla linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Galizia, anche se potrebbero essere estesi ad altre parti della rete ferroviaria in Spagna in una fase successiva.

Talgo Avril è il treno ad altissima velocità più avanzato di Talgo, che diventerà un punto di riferimento di qualità nel segmento ferroviario ad altissima velocità. Grazie alla loro elevata capacità e al peso complessivo contenuto, i treni Avril acquisiti dall’operatore spagnolo Renfe riducono al minimo il consumo di energia e moltiplicano l’efficienza. Ciò consente loro di ridurre le emissioni di gas serra e di migliorare ulteriormente la posizione della ferrovia come mezzo di trasporto più sostenibile.

Una delle caratteristiche di spicco di questo treno di ultima generazione è che la sua composizione di 12 carrozze passeggeri e lunghe 200 metri si trovano su un unico ponte e a livello dei binari della stazione, consentendo ai passeggeri di accedere al treno e muoversi al suo interno senza gradini o rampe. L’accessibilità unica di Talgo non solo facilita l’accesso alle persone con mobilità ridotta, ma offre anche un viaggio facile per tutti i passeggeri, dai genitori con carrozzina ai passeggeri con bagagli ingombranti o biciclette.

Talgo Avril fa parte di una piattaforma tecnologica altamente flessibile che consente di adattare ogni consegna alle esigenze sempre più complesse del mercato ferroviario europeo. In questo particolare contratto, i 30 treni forniti sono suddivisi in diversi blocchi in base alla loro configurazione commerciale interna, al loro sistema automatico a scartamento variabile (iberico e internazionale) e alle loro attrezzature per essere utilizzati a nord dei Pirenei. Grazie a queste capacità, Talgo Avril potrà essere utilizzato praticamente su tutta la rete ferroviaria elettrificata iberica, avvicinando ancora di più quelle destinazioni a cui la nuova rete ferroviaria ad alte prestazioni non è stata ancora estesa, nonché nelle relazioni internazionali tra la Spagna. e la Francia.

L’interoperabilità dei treni Talgo è una delle loro caratteristiche più distintive, e questo li ha portati ad essere utilizzati sulle rotte commerciali di tutta Europa: Francia, Svizzera, Italia, Portogallo, Russia, Bielorussia e Polonia. Il costruttore spagnolo si è recentemente aggiudicato nuovi contratti per la fornitura di treni all’operatore europeo Deutsche Bahn, che collegherà Berlino (Germania) con Amsterdam (Paesi Bassi) e alla compagnia danese DSB, per collegare Copenaghen (Danimarca) con il porto tedesco di Amburgo.

4/2/2021