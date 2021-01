Taiwan: Alstom presenta i tram Citadis X05 a Kaohsiung per la South Circular Light Rail

(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – I tram Citadis X05 di Alstom sono entrati in servizio passeggeri sulla linea South Circular Light Rail della città di Kaohsiung a Taiwan. Questo lancio segue il loro regolare funzionamento sulla prima fase esistente della linea di metropolitana leggera circolare di Kaohsiung dall’inizio di novembre 2020.

