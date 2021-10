Systra acquisisce l’italiana SWS e potenzia la sua offerta in infrastrutture sotterranee

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – SWS, società specializzata nella progettazione di gallerie e opere sotterranee, entra a far parte di SYSTRA, gruppo mondiale d’ingegneria e di consulenza specializzato nei trasporti pubblici e nelle soluzioni di mobilità con sede a Parigi. Da oggi, SWS e il suo staff di 240 persone dislocate in Italia (Trento, Torino e Roma) e all’estero, diventano SYSTRA SWS, filiale del Gruppo SYSTRA.

