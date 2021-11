Svizzera: Strategia FFS 2030: ferrovia in primo piano e maggiore flessibilità nella produzione e nell’offerta

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – Le FFS hanno presentato oggi la loro strategia 2030, che illustra il futuro dell’azienda e traccia la strada per uscire dalla crisi sanitaria. In primo piano ci sono la clientela e gli aspetti chiave della ferrovia: puntualità, affidabilità e sicurezza. Le FFS vogliono diventare più flessibili ed efficienti e intendono crescere in modo mirato e intelligente laddove la ferrovia ha i suoi punti di forza. Inoltre, vogliono mantenere un ruolo di riferimento sul fronte della sostenibilità e essere una ferrovia composta da persone per le persone. Gli obiettivi centrali della prima tappa fissata per il 2025 sono la solidità del sistema ferroviario e la stabilità finanziaria.

