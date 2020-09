Svizzera: GTS, primo treno al taglio del nastro della Galleria del Ceneri (video)

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Con l’inaugurazione oggi del tunnel di base del Monte Ceneri, in Canton Ticino, l’Italia diventa più vicina alla Svizzera. Il primo treno ad entrare in galleria, con la trazione di SBB Cargo è stato un portacontainer dell’italiana GTS Logistic.

Quando entrerà a pieno regime, il prossimo 13 dicembre, infatti da Zurigo a Milano via Como si impiegherà mezz’ora in meno; non più quindi 3 ore e 40 minuti ma tre ore e 17 con l’obiettivo, grazie ad alcune ulteriori migliorie sulla linea di arrivare in un paio d’anni a tre ore.

Non saranno più vicini alle città svizzere i passeggeri (viene istituito anche un collegamento diretto Lugano Locarno che mancava) ma anche più vicine le merci perché le due canne di binario lungo i 15,4 chilometri in galleria permettono di aumentare il trasporto di merci, inclusi i semirimorchi alti 4 metri.

