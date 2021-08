Svizzera: FFS e SUSPI uniscono le forze alleggerire i picchi della clientela negli orari di punta

(FERPRESS) – Roma, 30 AGO – FFS e SUPSI danno il via al progetto di posticipo degli orari di inizio lezioni presso la nuova sede SUPSI di Mendrisio. L’obiettivo è di alleggerire i picchi della clientela negli orari di punta e di ottimizzare gli orari di arrivo delle linee TILO nella sede scolastica, adattando gli orari di inizio dei corsi. La misura sarà implementata a partire dal 20 settembre 2021, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico, e toccherà circa 500 studenti.

