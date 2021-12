Svizzera: Consiglio degli Stati approva un credito di 215 milioni di franchi per il TPL

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – I trasporti pubblici e quelli turistici continuano a subire forti perdite a causa del coronavirus. Per alleviare la situazione, dopo il Consiglio nazionale svizzero della settimana scorsa, anche gli Stati hanno approvato oggi un credito di 215 milioni di franchi. Il dossier ritorna alla Camera del popolo per le divergenze.

