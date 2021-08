Svizzera: al via i lavori per il nuovo sottopasso di Besso per una nuova mobilità luganese

(FERPRESS) – Roma, 25 AGO – Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori per la creazione del nuovo sottopasso pedonale di Besso, nell’ambito del più ampio progetto di rinnovo del comparto della stazione di Lugano (StazLu1). Il progetto prevede la riorganizzazione dello snodo e della viabilità nell’area della stazione FFS. L’obiettivo è quello di adeguare le infrastrutture di mobilità alle esigenze del trasporto pubblico del futuro. Il nuovo sottopasso di Besso è uno degli elementi fondamentali della nuova mobilità luganese.

Pubblicato da COM il: 25/8/2021 h 14:53 - Riproduzione riservata