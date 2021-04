Sviluppo sostenibile: CNEL, giovedi 8 aprile confronto imprese e Istituzioni con Giovannini

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Trovare un punto d’incontro tra imprese e istituzioni e fornire soluzioni alle difficoltà tecniche esistenti tra quello che le aziende possono rendicontare (Global Reporting Initiative) e cosa le istituzioni hanno interesse a misurare (BES e SDGs), individuando alcuni ambiti in cui rafforzare una connessione, è l’obiettivo dell’incontro dal titolo: “Corporate reporting, BES e SDGs: una convergenza possibile? Imprese e istituzioni a confronto”, che si terrà giovedì 8 aprile 2021 (ore 11), a Roma, al CNEL, organizzato in collaborazione con CSR Manager Network. In programma l’intervento di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Aprirà i lavori e introdurrà il tema Tiziano Treu, presidente CNEL. Seguiranno i contributi di Marco Frey, Presidente Fondazione Global Compact Italia; Matteo Pedrini, direttore scientifico CSR Manager Network e direttore della ricerca di ALTIS-Università Cattolica del Sacro Cuore.

Alle ore 11.45 sono in programma gli interventi istituzionali di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; e Francesco Maria Chelli, direttore del dipartimento della produzione statistica Istat.

Poi, interverrà PierMario Barzaghi, membro della Project Task Force per l’elaborazione di standard europei di informativa non finanziaria (PTF-NFRS EFRAG).

L’iniziativa si concluderà con un “Dialogo sui prossimi passi” tra Marisa Parmigiani, presidente CSR Manager Network e Tiziano Treu, presidente CNEL.

Modera: Davide Tassi, consigliere CSR Manager Network e CSR Manager ENAV.

Diretta streaming su wwww.cnel.it e sul canale YouTube del CNEL.

