Svezia: finanziamento europeo per il rifacimento dell’hub di collegamento centrale di Stoccolma

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – La Banca europea per gli investimenti ha firmato un prestito di 4 miliardi di corone svedesi con la città di Stoccolma per finanziare la ristrutturazione dell’area “Slussen” nel centro della città. Il finanziamento sarà utilizzato per un rifacimento completo dell’area intitolata alle chiuse tra il lago Mälaren e il Mar Baltico. I lavori correlati comprendono non solo il rinnovo delle chiuse vecchie di 85 anni e dei ponti stradali in cima alla chiusa, ma anche la costruzione di un nuovo terminal degli autobus, che si collega a un nodo di trasporto intermodale denominato “Atrium”, che collegherà autobus, metropolitane, treni regionali e traghetti Skärgård. Inoltre, l’area avrà nuove corsie preferenziali per gli autobus e piste ciclabili e pedonali.

Il vicepresidente della BEI Thomas Östros, ha osservato: “La Banca europea per gli investimenti è molto felice di sostenere questo progetto, che consentirà ulteriormente il trasporto urbano sostenibile a Stoccolma e migliorerà anche la resilienza climatica delle principali infrastrutture di trasporto della città. È un ottimo esempio di come l’Europa possa essere importante a livello locale e un segnale per le città di tutta Europa che la BEI può fare la differenza quando si tratta di sostenere il rinnovamento urbano sostenibile “.

Sofie Nilvall, tesoriere di Stockholm Stad, ha dichiarato: “La città di Stoccolma apprezza molto l’opportunità di utilizzare i prestiti messi a disposizione dalla BEI per finanziare, in parte, grandi progetti infrastrutturali come il nuovo Slussen. Per la città di Stoccolma, è un buon complemento al finanziamento della città attraverso il mercato obbligazionario “.

La chiusa e i ponti stradali in cima devono essere rinnovati dopo una vita utile di 85 anni, portando la città a progettare un nuovo piano generale per l’area. Il nuovo layout dell’area di Slussen mira a dare la priorità ai trasporti pubblici, ai ciclisti e ai pedoni e ad ampliare la capacità del terminal principale degli autobus. I lavori miglioreranno anche il trasferimento tra trasporto urbano e traghetti, mentre la nuova chiusa migliorerà la gestione dell’acqua per il lago Mälaren. Tutto sommato, si prevede che il restyling aumenterà l’attrattiva dell’area sia per le imprese che per i visitatori.

3/3/2021