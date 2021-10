Svezia: Alstom lancia un hub di innovazione per la mobilità a Västerås

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – Alstom, leader mondiale nella mobilità sostenibile, ha aperto la strada a un centro di innovazione per la mobilità elettrica verde nella regione del Lago Mälaren. La transizione in corso al trasporto elettrificato crea la necessità di ulteriori capacità di test.

“Con la sua posizione geografica, la vicinanza alle aziende della zona e i legami con la Mälardalen University, Västerås è il luogo perfetto per questa iniziativa. Inoltre, la Svezia è in prima linea nella transizione verde in corso. Alstom ha oltre 100 anni di esperienza con i trasporti elettrificati e l’industria automobilistica può imparare molto da noi e viceversa. Il centro è pensato per fungere da hub per lo scambio di idee e un luogo in cui le aziende possono sviluppare e testare nuove innovazioni per la mobilità sostenibile”, afferma Rob Whyte, MD Alstom Nordics.

6/10/2021