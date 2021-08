Svezia: AB Transitio, Tåg i Bergslagen e Stadler firmano accordo per la consegna di altri 7 treni DOSTO

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – A Stoccolma si è tenuta una cerimonia per la firma di altri sette treni DOSTO a due piani alla presenza dei dirigenti di Stadler, AB Transitio, che stanno acquistando questi treni, e anche di Tåg i Bergslagen, la rete su cui opereranno i nuovi treni . I treni sono costruiti per promuovere la decarbonizzazione, accogliere i rigidi inverni svedesi e fornire alti livelli di comfort ai passeggeri. Composte da quattro carrozze, la loro consegna è prevista per l’inverno 2022/2023.

Pubblicato da AB il: 26/8/2021 h 09:08 - Riproduzione riservata