Sustainable Tour: il 28 ottobre si parlerà di sostenibilità tra cibo e logistica in una tavola rotonda virtuale

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Torna l’appuntamento con il Sustainable Tour: il 28 ottobre si parlerà di sostenibilità tra cibo e logistica. Lo si farà in una tavola rotonda virtuale, con i maggiori leader del settore.

Il Sustainable Tour, la serie di appuntamenti sulla sostenibilità organizzati da evenT, torna online con un nuovo appuntamento. Il 28 ottobre alle 14.30 si parlerà di economia circolare e sostenibilità nella filiera logistica alimentare. Con gli ospiti della giornata approfondiremo i temi del riciclo, della connettività e della sicurezza.

La sostenibilità diventa uno degli strumenti per rendere più efficiente l’intera filiera logistico-alimentare. Infrastrutture, digitalizzazione e connettività devono essere le parole d’ordine per la gestione ottimale dell’intera catena alimentare. Un network fatto di interporti, intermodalità e strumenti informatici in grado di “far parlare” l’operatore logistico col mondo che lo circonda.

Gli strumenti, i processi e i veicoli in grado di adattarsi all’evoluzione delle aree urbane e delle abitudini di acquisto del Cliente diventano la chiave per i trasporti e la logistica di domani.

Interverranno:

Domenico Andreoli (Direttore Marketing Mercedes-Benz Trucks Italia)

(Direttore Marketing Mercedes-Benz Trucks Italia) Daniel Dusatti (Direttore commerciale Italscania)

(Direttore commerciale Italscania) Silvio Faggi (Segretario FIAP)

(Segretario FIAP) Gianluigi Mason (Direttore Logistica italia Barilla)

(Direttore Logistica italia Barilla) Massimo Sartori (Responsabile Relazioni Istituzionali CNH Industrial)

Modereranno:

Luca Barassi (direttore Trasportare Oggi)

(direttore Trasportare Oggi) Maurizio Cervetto (direttore Vado e Torno)

(direttore Vado e Torno) Paolo Volta (coordinatore didattico evenT)

Pubblicato da RED il: 19/10/2020 h 16:36 - Riproduzione riservata