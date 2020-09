Sustainable Tour 2020: il 10 settembre la terza tappa all’Interporto d’Abruzzo di Pescara

(FERPRESS) – Pescara, 1 SET – ‘OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO CON LE INFRASTRUTTURE DI OGGI E DI DOMANI’. È questo il titolo della terza tappa del Sustainable Tour, realizzato quest’anno da evenT con la mediapartnership delle riviste Trasportare Oggi in Europa e Vado e Torno e con il supporto di Transportonline, FerPress, Logistica Efficiente, Truck24 e Trasporto Notizie.

Dopo i due appuntamenti in modalità webinar del 29 aprile e del 18 giugno, infatti, la carovana promossa da IVECO, Mercedes-Benz Trucks e Scania si sposta a Pescara per un convegno che per la prima volta sarà organizzato sia in presenza sia in diretta streaming. Le due modalità daranno la possibilità di ottenere i vantaggi del networking e del contatto diretto tra gli operatori e la massima diffusione a livello nazionale grazie alla rete Internet e ai Social Network. A tutto questo si aggiunge una esposizione di veicoli delle Case promotrici l’iniziativa, con i modelli più sostenibili delle gamme presenti sul piazzale dell’Interporto.

I tre moderatori dell’incontro – Luca Barassi, direttore di Trasportare Oggi in Europa, Maurizio Cervetto, direttore di Vado e Torno e Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT – stimoleranno il panel di ospiti della tavola rotonda su temi strategici per il rilancio e lo sviluppo della logistica italiana ed europea. La sostenibilità del settore e la competitività sia degli operatori che del sistema Paese, dipenderanno dal grado di utilizzo e integrazione dell’ITC e, allo stesso tempo il ruolo dell’intermodalità è strategico per lo sviluppo di una Logistica 4.0. Connettività e digitalizzazione sono gli strumenti che consentono l’ottimizzazione della filiera del trasporto e permettono una pianificazione delle attività manutentive e riparative, in ottica di ridurre i fermi macchina imprevisti e realizzare, di conseguenza, una sostenibilità anche economica.

Le infrastrutture, a livello globale, rappresentano il principale asset di sviluppo dell’economia e il nostro Paese ne ha un disperato bisogno per crescere.

I principali filoni di attività sono, quindi: promuovere modalità di trasporto più pulite e più efficienti, impiegare tecnologie, carburanti e infrastrutture più sostenibili e utilizzare in modo coordinato infrastrutture esistenti implementandone anche di nuove.

Alla tavola rotonda parteciperanno: Paolo Carri, Business Support & Development Director di Italscania S.p.A., Alessandro Oitana, Medium & Heavy Business Line Manager Iveco, Maurizio Pompei, amministratore delegato di Mercedes-Benz Trucks Italia, Giampiero Strisciuglio, Direttore Commerciale Mercitalia Rail Alessandro Valenti, Deputy Managing Director di Hupac Intermodal SA, e, in qualità di “padrone di casa”, Mosè Renzi, Direttore Generale dell’Interporto d’Abruzzo.

La diretta streaming potrà essere seguita registrandosi gratuitamente alla pagina: www.tforma.eu/sutpescara.

