Sustainable Places: arriva a Roma l’osservatorio sulle smart city con un focus sul rapporto tra innovazione e città

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Transizione digitale, ecologia e cultura. Arriva a Roma ‘Sustainable Places’, l’osservatorio sulle smart city con un focus sul rapporto tra innovazione e città. Inaugurata ieri, 28 settembre, e aperta fino all’1 ottobre, l’iniziativa, ospitata da Eur Spa nel Palazzo dei Congressi, porta nella capitale ricercatori e ospiti internazionali per condividere esperienze, risultati, esigenze ed opportunità delle città intelligenti.

