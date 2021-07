Sustainability Report 2020: DKV Mobility accelera la spinta verso mobilità elettrica e carburanti a basso contenuto di carbonio

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – DKV Mobility, fornitore europeo di servizi per la mobilità, ha pubblicato oggi il suo Sustainability Report 2020 che può essere scaricato dal sito web della società. Il Report, il primo nel suo genere, è conforme agli standard della Global Reporting Initiative (GRI). Per quanto riguarda la sua struttura, copre gli aspetti più rilevanti dell’ESG+C ovvero Ambiente, Sociale, Governance e Clienti ed ha lo scopo di informare gli stakeholder dell’azienda riguardo alla strategia di sostenibilità, gli obiettivi di protezione del clima e i progressi nel raggiungimento degli obiettivi ESG+C in modo trasparente. Sono inclusi anche i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la comunicazione sui progressi (COP) sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e la lotta alla corruzione.

Pubblicato da COM il: 28/7/2021 h 14:44 - Riproduzione riservata