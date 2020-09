Supply Chain: al via il Forum globale organizzato da Coyote Logistics del gruppo UPS

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – Coyote Logistics, fornitore globale di servizi di logistica, ha lanciato Coyote Collective, un forum industriale che punta a riunire esperti di tutto il mondo per risolvere in modo collaborativo le sfide più complesse della supply chain e costruire la supply chain del futuro. Il lancio ufficiale avverrà durante il primo summit digitale gratuito dell’azienda, che si terrà il 30 settembre e l’1 ottobre 2020. Lo rende noto un comunicato della società del Gruppo UPS da Chicago.

Coyote comprende che per prosperare nel settore della supply chain, che sta diventando sempre più esigente e complesso, i suoi membri si affidano alle idee e alle prospettive uniche degli esperti di tutto il mondo. Coyote Collective è stato progettato per essere un forum evergreen per specialisti e organizzazioni del settore per discutere le sfide relative alla supply chain e collaborare per facilitare l’innovazione, pilotare programmi avanzati e fornire un’ampia varietà di risorse, tra cui webinar, approfondimenti per i manager, studi di ricerca originali, analisi di settore e altri contenuti di thought leadership.

“Coyote ritiene che le migliori intuizioni si ottengano attraverso la collaborazione, ed è per questo che siamo entusiasti di lanciare questa importante iniziativa che aprirà la strada a nuove innovazioni e soluzioni”, ha dichiarato Jonathan Sisler, CEO di Coyote. “Coyote Collective è per noi un’opportunità unica di riunire alcuni dei migliori esperti del nostro settore per sostenere l’evoluzione delle esigenze della nostra rete di mittenti e trasportatori. È un esempio del nostro approccio incentrato sul cliente e del nostro costante impegno a far progredire il settore.”

Il Coyote Logistics Digital Summit, presenterà i contenuti appena rilasciati dal forum. L’esperienza virtuale gratuita di due giorni metterà in contatto i professionisti della supply chain e della logistica con la leadership di Coyote e UPS, esperti del settore, docenti e società di ricerche di mercato, tra cui Consumer Brands Association, Accenture, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), Armstrong & Associates, e i mittenti e i trasportatori di varie specialità e verticali. Il summit digitale è aperto a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze sui temi più critici e rilevanti della supply chain. Tutti, dai professionisti entry-level ai manager esperti ai proprietari di lunga data, troveranno preziose le sessioni, che possono essere visualizzate dal vivo oppure on-demand.

Il Coyote Logistics Digital Summit offrirà due percorsi di sessione unici. Il primo, The Base, fornirà una panoramica dei temi essenziali della supply chain e del business per coloro che cercano di ampliare la loro conoscenza dei principi fondamentali. Il secondo è un percorso manageriale ed esecutivo, The Peak, che approfondisce concetti avanzati di supply chain e la ricerca e le analisi del settore. I partecipanti possono iscriversi al percorso più adeguato alle loro esigenze o personalizzare la loro esperienza selezionando individualmente le sessioni a cui desiderano partecipare. In totale, durante i due giorni dell’evento saranno disponibili più di 25 sessioni.

I keynote includono:

Giorno 1: “Quale sarà il panorama della supply chain globale post-COVID” con Philippe Gilbert, Presidente di Supply Chain Solutions di UPS, Rick Blasgen, Presidente e CEO del Council of Supply Chain Management Professionals, Christina Bottis, CMO di Coyote e Jonathan Sisler, CEO di Coyote

Giorno 2: “Lo stato del mercato della logistica e previsioni della Coyote Curve per il quarto trimestre” con Evan Armstrong, Presidente di Armstrong & Associates, Chris Pickett, consulente Coyote, Sean Fahey, SVP di Yield Management in Coyote, e Nick Verceles, SVP di North American Sales in Coyote

Il primo percorso, The Base, comprende le seguenti sessioni, fra le tante:

“Elementi di base di domanda e offerta: l’economia di base del mercato dei trasporti su gomma” con Colin Wright, VP di Carrier Procurement in Coyote

“Regolamenti governativi per il 2021: Una visione da addetti ai lavori degli esperti delle politiche” con Tom Jensen, VP di Public Affairs in UPS, Tom Madrecki, VP di Supply Chain and Logistics presso la Consumer Brands Association, e J-Ann Tio, SVP delle Business Operations in Coyote

Un campione delle sessioni del secondo percorso, The Peak, include:

“Efficaci principi di leadership per gestire una crisi” con Julian Haines, Direttore Vendite UE di Coyote, Jorge Diaz, CPO di Coyote, Pat Campbell, U.S. COO di Coyote e Christina Bottis, CMO di Coyote

“Cosa pensano davvero i mittenti della sostenibilità della supply chain” con Suzanne Lindsay-Walker, Chief Sustainability Officer di UPS, Mike Sinkovitz, SVP di Coyote Transportation Management presso Coyote, Jaap Bruining, SVP e Head of Europe presso Coyote e Melissa Jordan, VP di Network Solutions presso Coyote

“Ogni giorno mettiamo insieme mittenti e trasportatori per spostare le merci di tutto il mondo. E ora, con Coyote Collective, abbiamo l’incredibile opportunità di riunire esperti di tutto il settore per risolvere le sfide più complesse al mondo per la supply chain”, ha dichiarato Christina Bottis, CMO di Coyote. “Il summit digitale fornirà ai partecipanti un primo sguardo su ciò che possono aspettarsi di vedere in futuro da Coyote Collective.”

Coyote estende l’invito a partecipare al Coyote Logistics Digital Summit a tutti i membri della supply chain globale. Per maggiori informazioni sull’organizzazione completa delle sessioni o per registrarsi, visitare il sito qui.

