Superciclabile tra Vicenza e Padova, il Comune di Vicenza aderisce al protocollo per uno studio di fattibilità

(FERPRESS) – Vicenza, 7 OTT – Una superciclabile di collegamento tra Vicenza e Padova, attraverso i Comuni di Torri di Quartesolo, Grisignano di Zocco, Veggiano, Mestrino e Rubano. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa a cui anche il Comune di Vicenza aderisce per promuovere la mobilità sostenibile.

La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo Celebron, ha infatti dato il suo assenso a realizzare uno studio congiunto per definire “le potenzialità trasportistiche, sociali ed economiche di una nuova infrastruttura denominata Superciclabile Padova – Vicenza”.

