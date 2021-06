Superciclabile Padova – Vicenza: firmato l’accordo per uno studio che trasformi il progetto in realtà

(FERPRESS) – Padova, 15 GIU – Un accordo per avviare il progetto di una pista superciclabile tra Padova e Vicenza. Un’autostrada della mobilità sostenibile che collegherà la due aree con benefici in termini ambientali, turistici ed economici. L’intesa è stata firmata a Grisignano di Zocco (Vi) dai presidenti delle Province di Padova Fabio Bui e di Vicenza Francesco Rucco insieme ai sindaci di Padova, Rubano, Mestrino, Veggiano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo e Vicenza.

