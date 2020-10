Summit EY Capri 2020: abbiamo 1800 cantieri aperti, siamo un grande motore di sviluppo per il Paese

(FERPRESS) – Roma, 9 OTT – C’era anche l’AD di FS Italiane, Gianfranco Battisti, alla 13esima edizione di EY Capri Digital Summit tra i manager, gli accademici, gli scienziati e gli esperti chiamati a tracciare una strategia per il futuro dell’Italia alla luce dei cambiamenti determinati dalla pandemia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it