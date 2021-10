Sulla strada della crescita: DB Schenker Italia apre un nuovo stabilimento a Verona

(FERPRESS) – Roma, 21 OTT – Sono passati 25 anni da quando DB Schenker ha aperto una filiale a Verona e ora l’organizzazione ha cambiato volto e si sta trasferendo in una nuova struttura all’Interporto. Più di 20 destinazioni sono collegate dal nuovo terminal, per cui la maggior parte delle spedizioni viene inviata in Germania, Francia e Austria. La struttura opera con 60 cancelli su un’area di oltre 40.000 m2. Tutte le altre destinazioni in Europa passano giornalmente tramite Milano Hub.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 21/10/2021 h 10:16 - Riproduzione riservata