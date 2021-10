Suite Rapide apre il sesto cantiere in Nuova Aquitania tra le foreste con molta attenzioni per il rischio incendi

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – In nuova Aquitania, lungo la linea ferroviaria 655.000 che unisce Bordeaux a Irun, sul confine con i Paesi Baschi. Da una quindicina di giorni GCF – Transalp ha dato il via alla Suite Rapide che, nel dipartimento della Gironde, affronta il sesto cantiere dell’anno per il rinnovamento di quasi 40 chilometri di binario.

A partire dalla stazione di Talence, città di 40mila abitanti alla periferia sud di Bordeaux, Suite Rapide, l’officina mobile di GCF-Transalp, si occuperà nelle prossime settimane di rinnovare la tratta di ferrovia che, in direzione ovest, raggiunge il piccolo comune di Lamothe prima di piegare decisamente verso sud alla volta di Irun.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 12:10 - Riproduzione riservata