Studio Inrix: Legambiente, Campidoglio totalmente assente nel necessario potenziamento del TPL

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – È stata pubblicata la nuova ricerca INRIX Global Traffic Scorecard, analisi delle tendenze di congestione e mobilità in oltre 100 città del mondo. Roma risulta la peggiore d’Italia per la congestione del traffico e per ore perse da ogni automobilista nel 2020: 66 ore. Roma peggio anche di megalopoli come Mexico City, San Paolo, Los Angeles o Istanbul; 18esima assoluta al mondo, nonostante il lockdown del 2020 e l’impatto dello smart working.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/3/2021 h 14:55 - Riproduzione riservata