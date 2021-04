Storico accordo tra MSC Crociere e Cruise Saudi per il lancio del mercato crocieristico in Arabia Saudita

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – Cruise Saudi – società interamente controlla dal Public Investment Fund (PIF) finalizzata a sviluppare le infrastrutture ed i servizi necessari alla creazione di un mercato crocieristico lungo la costa saudita – e MSC Crociere, la più grande compagnia a capitale privato di crociere al mondo, hanno annunciato, oggi, il lancio delle crociere nel Mar Rosso per la prossima stagione invernale 2021/22.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it