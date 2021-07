Stellantis Termoli: Toma, straordinario investimento e grande opportunità per il Molise

(FERPRESS) – Campobasso, 9 LUG – «La scelta di Stellantis premia l’Italia, il Mezzogiorno e il Molise. La gigafactory delle batterie a Termoli è una grande opportunità per il territorio. Adesso dobbiamo lavorare per potenziare, creare e tutelare un indotto molisano dell’elettrico, così da moltiplicare i benefici per il nostro territorio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/7/2021 h 11:29 - Riproduzione riservata