Stellantis Europe: Uliano (Fim-Cisl), bene convocazione incontro coi vertici. Ora risposte precise

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – “Come segreterie nazionali abbiamo appena ricevuto da Stellantis la convocazione per un incontro sindacale il giorno 15 aprile a Torino in presenza, dove parteciperanno i vertici di Stellantis Enlaged Europe. La presenza dei vertici Regione Europe è sicuramente importante per avere un quadro complessivo della situazione degli stabilimenti Italiani e per poter avere una prima discussione franca e trasparente rispetto ad alcune situazioni che si sono determinate nelle ultime settimane negli stabilimenti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 25/3/2021 h 12:28 - Riproduzione riservata