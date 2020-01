Stazione di Seregno: sottoscritto accordo tra RFI e Comune per la riqualificazione

(FERPRESS) – Milano, 13 GEN – La stazione di Seregno sarà riqualificata grazie ad un progetto condiviso fra RFI ed il Comune che la renderà più moderna, efficiente e accessibile. È questo il risultato della collaborazione tra il Comune di Seregno e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, firmato da Alberto Rossi, Sindaco di Seregno e da Luca Cavacchioli, Direttore Produzione Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana.

