Stazione Foster: Cisl Toscana, lavori a rilento. Perplessità anche su collegamento stazione Foster-S. M. Novella con people mover

(FERPRESS) – Firenze, 6 LUG – “Nonostante le molte promesse, i lavori alla stazione AV di Firenze Foster vanno ancora a rilento. Attualmente ai 25 operai e tecnici che si occupano della manutenzione e sicurezza del cantiere si è aggiunta una nuova ditta, la Midal srl, incaricata di realizzare la stazione, ma gli addetti all’opera sono appena 15 !”

