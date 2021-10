Padova: Boeri incaricato della rigenerazione urbana del quadrante ferroviario centrale

(FERPRESS) – Padova, 13 OTT – Ridisegnare l’area intorno alla stazione ferroviaria trasformandola in cerniera fra due parti separate della città. È l’obiettivo del Comune di Padova che ha affidato all’architetto Stefano Boeri l’incarico di realizzare il masterplan del progetto che, più nel dettaglio, riguarda l’ambito della stazione sia lato centro storico, che lato Arcella, le aree di proprietà di FS immediatamente ad est dell’attuale fabbricato viaggiatori e quelle limitrofe conosciute come ex IFIP e ex PP1.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/10/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata