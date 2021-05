Start Romagna: al via riqualificazione fermate TPL sui lungomari di Marina di Ravenna e Punta Marina

(FERPRESS) – Ravenna, 28 MAG – Start Romagna ha realizzato, per conto del Comune di Ravenna, il progetto di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale sui lungomari di Marina di Ravenna e Punta Marina che vengono utilizzate dai passeggeri del servizio gratuito Navetto Mare e dei servizi di linea. Fra questi, anche i collegamenti diretti tra la stazione ferroviaria e i lidi ravennati (servizio Freccia Blu).

