Stargate consegnerà locomotive a idrogeno alla compagnia ferroviaria internazionale Operail

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – La società di soluzioni a idrogeno OÜ Stargate Rail ha firmato una lettera di intenti con AS Operail, la compagnia ferroviaria internazionale, per convertire locomotive diesel-elettriche in locomotive elettriche a celle a combustibile a emissioni zero.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 8/10/2021 h 10:50 - Riproduzione riservata