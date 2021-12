Stagecoach presenta primi autobus completamente elettrici di Perth con ministro Graeme Dey

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – Il ministro dei trasporti scozzese Graeme Dey si è unito a Stagecoach per lanciare i primi autobus completamente elettrici di Perth. I nove nuovi autobus a un piano inizieranno a servire le rotte in tutta la città a partire da gennaio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it