Stagecoach partner delle autorità di trasporto inglesi per sviluppare piani di miglioramento del servizio bus

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Stagecoach ha collaborato con dozzine di autorità di trasporto locali in tutta l’Inghilterra per sviluppare piani ambiziosi per migliorare i servizi di autobus e convincere più passeggeri a scambiare le proprie auto con un trasporto pubblico più ecologico.

Il più grande operatore di autobus della Gran Bretagna ha sostenuto lo sviluppo di 60 degli 84 Bus Service Improvement Plan (BSIP) presentati dalle autorità locali al governo come parte della sua strategia nazionale per l’autobus per l’Inghilterra.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 9/11/2021 h 12:03 - Riproduzione riservata