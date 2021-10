Stadler vince la gara per un massimo di 510 treni FLIRT per la Svizzera

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Stadler è stata appena dichiarata vincitrice della più grande gara nella storia delle ferrovie svizzere. Le FFS, in collaborazione con Thurbo e RegionAlps, hanno assegnato a Stadler un accordo quadro per la consegna di un massimo di 510 unità multiple FLIRT a un piano. “Siamo orgogliosi che il nostro comprovato concetto FLIRT abbia raggiunto ancora una volta il successo internazionale. Ringraziamo le FFS per la fiducia che hanno riposto in noi”, afferma Peter Spuhler, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Stadler.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 5/10/2021 h 11:48 - Riproduzione riservata