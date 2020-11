Stadler si aggiudica contratto per la manutenzione per la Denton County Transportation Authority in Texas

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Il consiglio di amministrazione della Denton County Transportation Authority (DCTA) nel Texas settentrionale, ha approvato nei giorni scorsi la consegna della manutenzione della flotta GTW esistente a Stadler e Rio Grande Pacific Corporation (RGPC).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 3/11/2020 h 09:25 - Riproduzione riservata