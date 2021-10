Stadler presenterà ricorso su decisione OBB di riaggiudicare bando per produzione e fornitura di 186 unità multiple a due piani

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno annunciato di riaggiudicare l’accordo quadro per la produzione e la fornitura di un massimo di 186 unità multiple a due piani. Stadler si rammarica molto della decisione dell’ÖBB. L’offerta è stata valutata dalla ÖBB come migliore dal punto di vista legale, commerciale e tecnico. Stadler utilizzerà tutti i rimedi legali a sua disposizione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it