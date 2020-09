Stadler: l’Executive Vice President Service Jürg Gygax lascia l’incarico. Lo sostituirà Daniel Baer

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Jürg Gygax, Executive Vice President Service e membro del Group Executive Board di Stadler, ha deciso di ritirarsi dal 31 marzo 2021 e di cedere la sua responsabilità operativa dopo oltre tre decenni ai vertici dell’industria svizzera.

