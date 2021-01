Stadler consegna treni di soccorso e antincendio a ÖBB. Firmato accordo quadro

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – Alla fine di dicembre 2020, Stadler e ÖBB Infrastruktur AG hanno firmato un accordo quadro per lo sviluppo, la produzione, la consegna, l’approvazione ferroviaria e la messa in servizio di un massimo di 20 nuovi treni antincendio e di soccorso. Il valore totale dell’ordine è fino a 240 milioni di euro. Inizialmente ÖBB Infrastruktur AG ha ordinato 5 treni per un valore di circa 60 milioni di euro.

Pubblicato da AB il: 18/1/2021 h 10:14