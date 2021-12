Stadler consegna per la prima volta alla Slovacchia treni a più unità a due piani

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Stadler e la compagnia ferroviaria slovacca ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, as) hanno firmato oggi un contratto per la produzione e la consegna di quattro treni KISS a più unità a due piani. Questa è la prima volta che Stadler fornirà il suo veicolo a due piani con motore elettrico alla Slovacchia. Secondo il contratto, la consegna dei veicoli dovrebbe avvenire entro la fine del 2023.

