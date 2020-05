Stadler: il CEO Thomas Ahlburg lascia l’incarico. Fino a nuova nomina Peter Spuhler assumerà anche la funzione di CEO

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – A causa di divergenze di opinioni sullo sviluppo strategico e organizzativo di Stadler, il Consiglio di amministrazione e il CEO del gruppo, il Dr. Thomas Ahlburg, hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro di comune accordo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it