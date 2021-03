Stadler: bene la seconda metà del 2020 nonostante la pandemia

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Nonostante la pandemia, lo scorso anno Stadler è riuscita a vincere numerosi nuovi ordini per un valore totale di 4,33 miliardi di franchi svizzeri. Come previsto, gli ordini in arrivo sono di circa il 15% inferiori al livello straordinariamente alto dell’anno precedente (2019: 5,12 miliardi di franchi svizzeri). Sebbene ci siano stati ritardi in alcune decisioni di aggiudicazione significative a causa della crisi Corona e dell’uso di rimedi legali da parte dei concorrenti, Stadler non ha notato alcun crollo della domanda. Non ci sono state cancellazioni di ordini in corso, né sono state sospese le offerte. Il portafoglio ordini aumenta a oltre 16 miliardi di franchi svizzeri (2019: 15 miliardi di franchi svizzeri) e garantisce a Stadler un solido utilizzo della capacità di base.

Nella prima metà dell’anno si sono verificate interruzioni nelle filiere a causa della pandemia. Inoltre, a causa di requisiti ufficiali, i singoli stabilimenti sono stati temporaneamente chiusi o hanno dovuto ridurre temporaneamente la loro capacità di produzione. Le restrizioni alle attività di viaggio di clienti e dipendenti hanno comportato ritardi nelle immatricolazioni e nelle ispezioni dei veicoli. Di conseguenza, le vendite sono state posticipate e le fatture finali per i veicoli potevano essere emesse solo con un ritardo, che ha avuto anche un impatto negativo sul flusso di cassa operativo. Le frequenze notevolmente ridotte degli orari nel trasporto pubblico avevano anche portato a un minor numero di chilometri percorsi e quindi a minori vendite e profitti dai servizi.

Gli effetti negativi della crisi Corona dalla prima metà del 2020 si sono leggermente normalizzati nella seconda metà. Grazie alle misure immediate adottate, come l’accelerazione dei processi di accettazione e approvazione e rigidi programmi di ottimizzazione, Stadler è stata in grado di compensare parzialmente i ritardi della prima metà dell’anno. Dopo un calo delle vendite del 16% su base annua nella prima metà del 2020, le vendite nella seconda metà dell’anno erano già aumentate del 3,1% rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, le vendite per l’intero anno di 3,08 miliardi di franchi svizzeri sono state solo leggermente inferiori al risultato record del 2019 (2019: 3,20 miliardi di franchi svizzeri). La produzione in tutti gli stabilimenti è tornata in gran parte normale e Stadler è stata in grado di consegnare 465 treni, veicoli ferroviari leggeri e locomotive durante tutto l’anno (anno precedente: 444 veicoli). Tuttavia, la crisi della corona ha interessato anche gli ordini nella seconda metà dell’anno per quanto riguarda la catena di fornitura, i processi di approvazione e le consegne.

Lo scorso esercizio, l’utile netto è aumentato a 138,4 milioni di franchi svizzeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (anno precedente: 128,5 milioni di franchi svizzeri).

L’indebitamento finanziario netto è salito a 608 milioni di franchi svizzeri al 31 dicembre 2020, rispetto a -5,6 milioni di franchi svizzeri al 31 dicembre 2019. Questo aumento è dovuto principalmente ai ritardi legati alla pandemia nei processi di approvazione, nonché ai test di accettazione dei clienti e il ricevimento dei pagamenti finali associati. Ciò ha comportato un aumento del capitale circolante netto. Nel complesso, ciò ha portato a un flusso di cassa dalle attività operative di -205,8 milioni di franchi svizzeri nell’ultimo esercizio finanziario (anno precedente: -186,8 milioni di franchi svizzeri). Stadler ha inoltre continuato a investire massicciamente nello sviluppo di prodotti innovativi e nella crescita del gruppo.

Gli ordini in entrata nel segmento del materiale rotabile sono ammontati a 2,88 miliardi di franchi nell’anno finanziario 2020. Il calo di circa il 33 percento rispetto all’anno precedente (2019: 4,28 miliardi di franchi svizzeri) è dovuto a una base comparativa straordinariamente alta nel 2019 e ai ritardi nelle decisioni di singoli importanti premi previsti nel 2020. Nel segmento del materiale rotabile, il portafoglio ordini è sceso leggermente a 12,0 miliardi di franchi svizzeri alla fine del 2020 (2019: 12,3 miliardi di franchi svizzeri).

Dopo un calo delle vendite di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nella prima metà del 2020, le vendite sono aumentate rispetto al livello dell’anno precedente (H2 2019: 1,94 miliardi di franchi svizzeri)

nel segmento del materiale rotabile segnalato nella seconda metà dell’anno a 1,95 miliardi di franchi svizzeri. Tuttavia, a causa dei ritardi nelle consegne, le vendite annuali di 2,74 miliardi di franchi svizzeri sono inferiori del 6,7% rispetto alla cifra dell’anno precedente di 2,94 miliardi di franchi svizzeri.

Pubblicato da AB il: 11/3/2021 h 10:17 - Riproduzione riservata