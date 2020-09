Stadler e Atm siglano accordo per la consegna fino a 80 tram TRAMLINK per la città di Milano

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Stadler e Azienda Transporti Milanesi S.p.A. (ATM) hanno firmato un accordo quadro per la consegna fino a 80 tram TRAMLINK per la città di Milano. Il volume degli ordini per l’accordo quadro ammonta a 172,6 milioni di euro. In una richiesta iniziale, ATM ordina 30 veicoli. Stadler consegna così per la prima volta i tram in Italia.

Pubblicato da GR il: 29/9/2020 h 13:39 - Riproduzione riservata