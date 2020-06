Stadler acquisisce VIPCO GmbH e amplia portafoglio con una nuova filiale di ingegneria in Germania

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – Con l’acquisizione completa di VIPCO GmbH a Mannheim, Stadler espande il suo portafoglio con una nuova filiale di ingegneria in Germania con circa 50 dipendenti. La nuova Stadler Mannheim GmbH si concentrerà principalmente sullo sviluppo di componenti software e hardware per i sistemi di controllo dei treni e il settore del retrofitting.

