Spedizionieri e DB si alleano: una cooperazione per risparmiare circa 50 mln di tonnellate di CO2 entro il 2030

(FERPRESS) – Roma, 7 APR – Più di 230 spedizionieri desiderano collaborare con DB Cargo AG per spostare più camion dall’autostrada alla ferrovia. Le società di trasporto coinvolte, Kombiverkehr KG e DB Cargo, si affidano all’espansione della rete congiunta per un traffico regolare reale.

Collegando meglio treni merci e camion, Deutsche Bahn e Kombiverkehr prevedono una riduzione di CO 2 di circa 50 milioni di tonnellate nei prossimi dieci anni.

