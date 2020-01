Spagna: il nuovo servizio Euromed collegherà Alicante con Barcellona in 4 ore e 20 minuti

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – Il nuovo servizio Euromed di Renfe collegherà Alicante con Barcellona in 4 ore e 20 minuti a partire da oggi, 13 gennaio. I treni circoleranno tra Barcellona e Camp de Tarragona sulla rete ad alta velocità utilizzando la nuova variante Vandellós. La riduzione del tempo di viaggio varia tra 40 e 33 minuti rispetto al miglior tempo corrente.

