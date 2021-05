Spagna: ricavi da royalties per l’utilizzo delle linee Adif e Adif AV sono cresciuti dell’85% ad aprile

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – In aprile Adif e Adif Alta Velocidad hanno registrato ricavi da canoni per l’utilizzo delle linee della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG) per 65,31 milioni di euro, che rappresenta un incremento dell’84,95% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tale aumento si spiega con il recupero della mobilità, con un aumento del 72,02% del traffico ferroviario, dopo le forti restrizioni imposte per contrastare l’espansione del Covid-19.

Pubblicato da AB il: 28/5/2021 h 12:28 - Riproduzione riservata