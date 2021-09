Spagna: Renfe investe sull’interconnessione treno+bici per migliorare la mobilità urbana

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – La combinazione treno per pendolari + bici è la chiave per una mobilità urbana più sicura e sostenibile. Renfe lavora da anni per promuovere l’interconnessione tra treno e bicicletta, tra gli altri mezzi di trasporto a basse emissioni. Ora fa un passo in più per favorire una mobilità più connessa e ha raccolto tutte le informazioni pratiche per abbinare bici e treno negli spostamenti quotidiani urbani, formula sempre più diffusa negli undici centri periferici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 16/9/2021 h 13:56 - Riproduzione riservata