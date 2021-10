Spagna: la maggior parte degli utenti del TPL considera il servizio come soluzione alla mobilità urbana

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – La maggior parte degli utenti del trasporto pubblico in Spagna considera il servizio essenziale e afferma che entro la fine dell’anno l’uso pre-pandemia sarà praticamente recuperato (le reti TMB hanno già raggiunto il 75%). Allo stesso tempo, chiedono che gli operatori mantengano le misure di prevenzione del contagio e si adoperino per aumentare l’offerta. Sono alcune delle conclusioni di uno studio sugli effetti della crisi sanitaria sul trasporto urbano in 20 città presentatoal Congresso dell’ATUC, l’associazione delle imprese di trasporto passeggeri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 12/10/2021 h 11:17 - Riproduzione riservata